Московский кластер видеоигр поддержит резидентов с продвижением за рубежом

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Московский кластер видеоигр и анимации, открытый в "Сколкове", будет активно содействовать международному продвижению своих резидентов, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Агентства креативных индустрий (АКИ).

В 2026 году запланированы бизнес-миссии в Китай, Индонезию и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Реализацией проекта занимается АКИ. Ознакомиться с требованиями и подать заявку на резидентство в кластер можно на сайте createdin.moscow, отмечает агентство.

"За прошедший год мы организовали восемь зарубежных бизнес-миссий, и достигнутые договоренности уже открыли московским видеоигровым компаниям доступ на международные рынки", – отметила гендиректор АКИ Гюльнара Агамова.

По ее словам, такого результата удалось достичь благодаря комплексным мерам поддержки в рамках Московского кластера видеоигр и анимации, где резиденты получают целостную экосистему для развития проектов – от идеи до презентации на мировых площадках.

"Открытие кластера стало для нас значимым событием: мы познакомились с большим числом коллег и уже получили предложения по международному распространению игры. Это место, где можно встретить единомышленников, обсудить проекты и понять дальнейшие направления развития", – поделился исполнительный директор Geeky House Никита Проскурин.

В кластер вошла 41 компания: 33 игровые студии и 8 анимационных проектов, включая таких известных российских разработчиков, как Game Art Pioneers, Watt Studio, Geeky House и Black Caviar Games.

Резиденты получат доступ к передовой инфраструктуре, льготной аренде, программам акселерации и смогут претендовать на налоговые льготы фонда "Сколково", включая нулевую ставку налогов на прибыль и имущество.

Вторая очередь креативного кластера площадью 74 тысячи квадратных метров планируется к открытию в 2026 году. Она будет включать специализированную инфраструктуру для медиа- и анимационных компаний, а совокупная площадь всего кластера достигнет 129 тысяч квадратных метров, что усилит позиции Москвы как одного из центров мировой игровой индустрии.

28 ноября Сергей Собянин открыл первую очередь нового креативного кластера "Сколково" – Московский кластер видеоигр и анимации. Мэр отметил, что надеется на совместную творческую работу и прорыв в видеоиндустрии, а также на то, что на рынке будет больше отечественных продуктов.