Барщевский дал правовую оценку экспресс-тестированию на ковид в школах Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Экспресс-тестирование школьников не противоречит Конституции РФ, заявил полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский порталу mk.ru.
Он подчеркнул, что приказ департаментов образования и здравоохранения Москвы базируется на четкой правовой основе.
"Экспресс-тестирование – это не медицинская помощь, это не врачебные услуги. Это ранняя диагностика опасной для окружающих болезни. Она как раз направлена на охрану и обеспечение соблюдения конституционного права каждого гражданина (педагогов, других учеников и членов их семей) на защиту их здоровья", – отметил Барщевский.
Юрист рассказал, что приказ об экспресс-тестировании базируется на законах "О защите населения от ЧС", "Об основах охраны здоровья граждан" и "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих".
"Пандемия продолжается. Власти пытаются максимально снизить риски заболевания и распространения инфекции. Так что экспресс-тестирование учащихся и воспитанников не противоречит Конституции Российской Федерации. Наоборот, посещение школы необследованными учениками ставит под угрозу здоровье других учеников и учителей, нарушает гарантированное статьей 41 Конституции РФ право каждого на охрану здоровья, а также требования закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии", – сказал Барщевский.
Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль высказался об экспресс-тестировании в школах. По его словам, экспресс-тестирование московских школьников на коронавирус является важным и нужным шагом для борьбы с инфекцией.
Для экспресс-тестирования в столичных школах применяют одобренные в Европе тесты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: