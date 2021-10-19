Барщевский дал правовую оценку экспресс-тестированию на ковид в школах Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Экспресс-тестирование школьников не противоречит Конституции РФ, заявил полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский порталу mk.ru.

Он подчеркнул, что приказ департаментов образования и здравоохранения Москвы базируется на четкой правовой основе.

"Экспресс-тестирование – это не медицинская помощь, это не врачебные услуги. Это ранняя диагностика опасной для окружающих болезни. Она как раз направлена на охрану и обеспечение соблюдения конституционного права каждого гражданина (педагогов, других учеников и членов их семей) на защиту их здоровья", – отметил Барщевский.

Юрист рассказал, что приказ об экспресс-тестировании базируется на законах "О защите населения от ЧС", "Об основах охраны здоровья граждан" и "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих".

"Пандемия продолжается. Власти пытаются максимально снизить риски заболевания и распространения инфекции. Так что экспресс-тестирование учащихся и воспитанников не противоречит Конституции Российской Федерации. Наоборот, посещение школы необследованными учениками ставит под угрозу здоровье других учеников и учителей, нарушает гарантированное статьей 41 Конституции РФ право каждого на охрану здоровья, а также требования закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии", – сказал Барщевский.

Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль высказался об экспресс-тестировании в школах. По его словам, экспресс-тестирование московских школьников на коронавирус является важным и нужным шагом для борьбы с инфекцией.

