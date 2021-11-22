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Москва 24

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Общество

15:07

Эксперт рассказала, как часто тесты на коронавирус дают ложноотрицательный результат

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В случае инфицирования тесты на коронавирус дают положительный результат лишь в 20% случаев в течение первых трех дней болезни. Об этом заявила завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

"Есть исследования, достаточно серьезные. <...> В первые трое суток инфицирования вирусом практически только 20% выявляют... <...> И только на третий-восьмой день процент выявления вырастает, но вырастает, честно говоря, до 80% – 80% положительных, а 20% остаются в негативе", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Затем, отмечает Малинникова, спустя 20 дней доля ложноотрицательных результатов снова начинает расти, несмотря на наличие вируса в организме. По ее словам, сейчас специалисты разрабатывают новые тест-системы для выявления коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что российские ученые разработали высокоэффективный препарат, обезвреживающий коронавирус SARS-CoV-2. Лабораторные испытания доказали эффективность нового лекарства: по словам исследователей, российское средство не уступает результатам применения известного американского препарата "Регенерон".

Экспресс-тестирование на COVID-19 прошли более 200 тысяч москвичей

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