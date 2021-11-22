Эксперт рассказала, как часто тесты на коронавирус дают ложноотрицательный результат

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В случае инфицирования тесты на коронавирус дают положительный результат лишь в 20% случаев в течение первых трех дней болезни. Об этом заявила завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.
"Есть исследования, достаточно серьезные. <...> В первые трое суток инфицирования вирусом практически только 20% выявляют... <...> И только на третий-восьмой день процент выявления вырастает, но вырастает, честно говоря, до 80% – 80% положительных, а 20% остаются в негативе", – приводит слова специалиста РИА Новости.
Затем, отмечает Малинникова, спустя 20 дней доля ложноотрицательных результатов снова начинает расти, несмотря на наличие вируса в организме. По ее словам, сейчас специалисты разрабатывают новые тест-системы для выявления коронавирусной инфекции.
Ранее стало известно, что российские ученые разработали высокоэффективный препарат, обезвреживающий коронавирус SARS-CoV-2. Лабораторные испытания доказали эффективность нового лекарства: по словам исследователей, российское средство не уступает результатам применения известного американского препарата "Регенерон".
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