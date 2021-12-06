Посольство РФ дало совет россиянам, не успевшим выехать из ЮАР

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В посольстве РФ в Эфиопии напомнили россиянам, которые не успели покинуть ЮАР, о регулярных рейсах Ethiopian Airlines. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы как посольство больше сопровождением рейсов не занимаемся, большинство желающих в Россию уже вылетели. Поэтому нужды в увеличении провозных емкостей на данный момент нет", – говорится в сообщении.

Сотрудники посольства посоветовали оставшимся в ЮАР пользоваться рейсами по обычному расписанию авиакомпаний.



Ранее у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили штамм "Омикрон". Всего коронавирусом болеют 10 приехавших. Возвращающиеся из ЮАР в РФ граждане проходят тестирование на границе в момент прилета. Их осматривают и размещают в специально подготовленных обсерваторах.

До этого в ВОЗ сообщили, что новый штамм "Омикрон" выявлен в 38 странах мира, однако "Дельта" остается доминантным вариантом COVID-19. О появлении нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Специалисты предположили, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом.

Всемирная организация здравоохранения обозначила новую мутацию греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

