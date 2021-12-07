В России появится эпидемиологический атлас COVID-19 с детализацией до дома

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Специалисты Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора работают над созданием электронного эпидемиологического атласа. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщает газета "Известия".

Атлас станет систематизированным собранием карт, которые будут отражать инфекционную заболеваемость. Отмечается, что информация будет отображаться с максимальной детализацией – вплоть до улицы и дома пациента. Предполагается, что проект оптимизирует надзор за инфекционными болезнями и появлением новых штаммов.

Как рассказал изданию заведующий лабораторией ГИС-технологий и биоинформатики Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора Геннадий Побединский, сейчас уже есть работы по картографическому отображению ситуации с различными инфекциями, включая коронавирусную.

Однако большинство таких проектов, отметил он, пока дают только представление о средних показателях по региону, городу или стране – количеству заболевших, выздоровевших и умерших.

"Наш подход позволяет представлять информацию не только по регионам. Мы берем официальные данные, поэтому можем отобразить на картах электронного эпидемиологического атласа каждый зарегистрированный случай заболевания по адресу, указанному в медицинских документах", – сказал Побединский.

Он отметил, что подробная детализация позволит оценить ситуацию в конкретной местности и провести необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Уточняется, что атлас будет доступен любому пользователю интернета. Ссылка на эпидкарту будет размещена на сайте Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор может внести в законодательство поправки, предусматривающие отслеживание ситуации с заболеваемостью с помощью искусственного интеллекта. Документ предполагает создание открытых реестров о возникновении инфекционных болезней и массовых отравлениях, а также о показателях окружающей среды и проводимых государством профилактических мерах.