Почти 65 млн россиян прошли полный курс вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Почти 65 миллионов россиян прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме Координационного совета по борьбе с COVID-19.
"В настоящее время, по данным регистра, вакцинировано более 62% от численности взрослого населения страны", – отметил Мурашко.
Ранее Мурашко отмечал, что средний темп вакцинации от коронавируса составляет более 500 тысяч человек в сутки.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в стране как напряженную. По его словам, по итогам прошлой недели рост заболеваемости отмечен в 11 регионах РФ.
В России выявлено 9 864 845 случаев коронавируса. За весь период умерли 283 644 человека, выздоровел 8 565 091.
В Москве выявлено 2 573 новых случая COVID-19
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