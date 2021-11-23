Мурашко заявил, что в среднем в сутки в РФ вакцинируют свыше 500 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Средний темп вакцинации от коронавируса составляет более 500 000 человек в сутки, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19.
"За прошедшую неделю вакцинировано 3 163 000 человек", – отметил Мурашко.
Он также подчеркнул, что общее количество зараженных граждан снизилось на 14%. При этом под наблюдением по-прежнему находятся свыше 1 072 000 граждан.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что снимать ограничения из-за ситуации с коронавирусом в настоящее время в России пока рано.
По ее словам, по итогам прошедших двух недель в России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Предыдущая неделя показала снижение более чем на 6%, а показатель заболеваемости составил 175,5 на 100 тысяч населения.
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