Мурашко заявил, что в среднем в сутки в РФ вакцинируют свыше 500 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Средний темп вакцинации от коронавируса составляет более 500 000 человек в сутки, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19.

"За прошедшую неделю вакцинировано 3 163 000 человек", – отметил Мурашко.

Он также подчеркнул, что общее количество зараженных граждан снизилось на 14%. При этом под наблюдением по-прежнему находятся свыше 1 072 000 граждан.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что снимать ограничения из-за ситуации с коронавирусом в настоящее время в России пока рано.

По ее словам, по итогам прошедших двух недель в России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Предыдущая неделя показала снижение более чем на 6%, а показатель заболеваемости составил 175,5 на 100 тысяч населения.

