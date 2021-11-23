Попова заявила, что снимать ограничения из-за коронавируса в РФ пока рано

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Снимать ограничения из-за ситуации с коронавирусом в настоящее время в России пока рано, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
"Эффективность ограничительных мероприятий трудно переоценить. Хочу отметить, что в некоторых субъектах, как только начинается снижение, сразу же отменяются те или иные ограничительные мероприятия. Я считаю, что сегодня это делать категорически рано", – сказала Попова.
При этом, по ее словам, по итогам прошедших двух недель в России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Предыдущая неделя показала снижение более чем на 6%, а показатель заболеваемости составил 175,5 на 100 тысяч населения.
"Это пока достаточно высокая цифра, это высокий уровень", – сказала главный санитарный врач.
За минувшие сутки в России подтвердили 33 996 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 9 400 835 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, Москве, Санкт-Петербурге и на Алтае.
Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что у коронавируса есть три сценария развития. В частности, коронавирус может найти нового хозяина, с которым будет достигнут "иммунный консенсус".
В Москве выявлено 2 749 новых случаев COVID-19
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