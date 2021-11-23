Мурашко назвал регионы с максимальным ростом числа тяжелых случаев COVID-19 в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Среди регионов, где зафиксирован максимальный рост числа тяжелых случаев COVID-19, – Карелия, Камчатский, Хабаровский, Ставропольский край, Кемеровская, Тверская, Липецкая и Мурманская области, а также Чеченская Республика, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
По словам министра здравоохранения, за прошедшую неделю было переведено для оказания плановой помощи 19 тысяч коек из развернутых 273 тысяч.
За минувшие сутки в России подтвердили 33 996 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 9 400 835 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста на данный момент наблюдается в Калмыкии, Москве, Санкт-Петербурге и на Алтае.
Также сообщалось, что в стране прошел пик заболеваемости COVID-19, однако четвертая волна коронавируса еще не закончилась.
В Москве выявили 2 749 новых случаев COVID-19
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