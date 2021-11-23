Инфекционист заявил, что четвертая волна коронавируса в РФ еще не закончилась

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России прошел пик заболеваемости COVID-19, однако четвертая волна коронавируса еще не закончилась. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил инфекционист Андрей Поздняков.

"Думаю, что очередной пик просто прошел. Нас ждут другие. Очередная партия "проэпидемичилась" – переболела или вакцинировалась. Остальные, неиммунные, попрятались и растворились в толпе иммунных. Вирус стал чуть медленнее распространяться", – сказал врач.

При этом Поздняков подчеркнул, что остановить распространение вируса способна только иммунизация населения, но не 70–80%, как считалось раньше, а гораздо выше – 95%. По его словам, даже если инфицировано будет всего 10% граждан, то в случае с городами-миллионниками может идти речь уже о десятках тысяч тяжелых случаев.

За минувшие сутки в России подтвердили 33 996 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 9 400 835 случаев COVID-19.

Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, Москве, Санкт-Петербурге и на Алтае. На российскую столицу пришлось 2 749 случаев, на Подмосковье – 1 871, на Самарскую область – 1 529, на Санкт-Петербург – 1 060.

