Инфекционист заявил, что четвертая волна коронавируса в РФ еще не закончилась

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России прошел пик заболеваемости COVID-19, однако четвертая волна коронавируса еще не закончилась. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил инфекционист Андрей Поздняков.
"Думаю, что очередной пик просто прошел. Нас ждут другие. Очередная партия "проэпидемичилась" – переболела или вакцинировалась. Остальные, неиммунные, попрятались и растворились в толпе иммунных. Вирус стал чуть медленнее распространяться", – сказал врач.
При этом Поздняков подчеркнул, что остановить распространение вируса способна только иммунизация населения, но не 70–80%, как считалось раньше, а гораздо выше – 95%. По его словам, даже если инфицировано будет всего 10% граждан, то в случае с городами-миллионниками может идти речь уже о десятках тысяч тяжелых случаев.
За минувшие сутки в России подтвердили 33 996 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 9 400 835 случаев COVID-19.
Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, Москве, Санкт-Петербурге и на Алтае. На российскую столицу пришлось 2 749 случаев, на Подмосковье – 1 871, на Самарскую область – 1 529, на Санкт-Петербург – 1 060.
В Москве выявили 2 749 новых случаев COVID-19
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