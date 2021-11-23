Песков заявил, что Россию ждут новые волны пандемии коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России идет снижение заболеваемости коронавирусом, но впереди страну ждут новые волны пандемии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если смотреть на динамику цифр по COVID-19 за эти дни, то действительно определенная динамика в сторону понижения есть. Наверное, всем понятно, что, скорее всего, впереди нас ожидают и новые волны. И европейцев ожидает, вы видите, какая сейчас напряженная ситуация у европейцев. Я уж не знаю, у нас третья, у них – четвертая, или у них пятая, у нас – четвертая", – цитирует Пескова РИА Новости.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что сейчас преждевременно говорить о дополнительных ограничениях или о продлении новогодних каникул.
Он добавил, что все страны мира прикладывают неимоверные усилия для того, чтобы убедить граждан поднять уровень вакцинации.
За минувшие сутки в России подтвердили 33 996 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 9 400 835 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, Москве, Санкт-Петербурге и на Алтае.
Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что у коронавируса есть три сценария развития. В частности, коронавирус может найти нового хозяина, с которым будет достигнут "иммунный консенсус".
В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в России
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