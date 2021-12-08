Пропагандировать вакцинацию нужно в рамках здравого смысла – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кампанию по пропаганде вакцинации против COVID-19 следует продолжать, однако при этом она должна вписываться в рамки здравого смысла. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все должно быть в рамках здравого смысла, но то, что нужно продолжать убеждать граждан вакцинироваться, это однозначно", – цитирует его ТАСС.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли 65 миллионов россия. Это 62% от общей численности взрослого населения страны.

За последние сутки в России выявили 30 752 новых случая коронавируса. На Москву пришлось 3 004 из них.

Скончались от последствий COVID-19 1 179 человек, а выздоровели 36 976 пациентов. Всего за время пандемии коронавирусную инфекцию перенесли 8 602 067 россиян.

