Пропагандировать вакцинацию нужно в рамках здравого смысла – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Кампанию по пропаганде вакцинации против COVID-19 следует продолжать, однако при этом она должна вписываться в рамки здравого смысла. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все должно быть в рамках здравого смысла, но то, что нужно продолжать убеждать граждан вакцинироваться, это однозначно", – цитирует его ТАСС.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли 65 миллионов россия. Это 62% от общей численности взрослого населения страны.
За последние сутки в России выявили 30 752 новых случая коронавируса. На Москву пришлось 3 004 из них.
Скончались от последствий COVID-19 1 179 человек, а выздоровели 36 976 пациентов. Всего за время пандемии коронавирусную инфекцию перенесли 8 602 067 россиян.
Срок действия ПЦР-теста на коронавирус в России сократили до 48 часов
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