В России выявили 15 316 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 15 316 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Оперштаб.

В том числе выявлено активно 1 630 (10,6%) эпизода заболевания без клинических проявлений.

В Москве подтвердили – 2 357 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 286, в Московской области – 742, в Краснодарском крае – 411, в Свердловском области – 390.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 601 300 случаев (+0,14%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста подтверждены в Чукотском автономном округе и Республике Тыва – 0 и 0,03% соответственно.

За последние сутки подтверждено 802 смерти из-за последствий заражения коронавирусом. За весь период по России умерло 313 817 человек.

Также за последние 24 часа выписано по выздоровлении 22 949 пациентов, получивших лечение от COVID-19. За весь период пандемии в России выписано по выздоровлении 9 623 677 человек.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о 2 294 039 новых случаях инфицирования COVID-19 в мире за сутки, что стало самым высоким суточным показателем в статистике организации за время пандемии.