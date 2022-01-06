Три матча регулярного чемпионата НХЛ перенесены из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Три матча регулярного чемпионата НХЛ в Канаде перенесены из-за ограничений посещаемости общественных мест в стране на фоне коронавируса. Об этом сообщается на сайте лиги.

Так, были отменены встречи Монреаль – Нью-Джерси (15 января), Торонто – Нью-Джерси (17 января) и Эдмонтон – Чикаго (18 января). Игры состоятся после снятия ограничений в Канаде.

Ранее стало известно, что игроки Национальной хоккейной лиги не примут участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В НХЛ объяснили данное решение растущим числом перенесенных матчей регулярного чемпионата на фоне осложнения ситуации с коронавирусом.

Главный тренер российской сборной Алексей Жамнов отметил, что национальная команда в предлагаемых условиях становится фаворитом Олимпийских игр.

