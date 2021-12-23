Жамнов прокомментировал отказ игроков НХЛ участвовать в Олимпиаде 2022 года в Пекине

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Сборная РФ становится фаворитом Олимпиады 2022 года в Пекине после отказа игроков НХЛ участвовать в соревнованиях, заявил главный тренер команды Алексей Жамнов.

"Если говорить, что мы уже олимпийские чемпионы, то это спорт. Вспомните финал Игр в Южной Корее с немцами: никто не ожидал, что они выйдут в финал. Это Игры, и может произойти все что угодно", – приводит его слова ТАСС.

Накануне стало известно, что игроки Национальной хоккейной лиги не примут участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В НХЛ объяснили данное решение растущим числом перенесенных матчей регулярного чемпионата на фоне осложнения ситуации с коронавирусом.

Ранее запрет на участие игроков НХЛ в Олимпиаде прокомментировал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. По мнению функционера, российская национальная команда может успешно выступить за счет игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

