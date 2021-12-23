Жамнов прокомментировал отказ игроков НХЛ участвовать в Олимпиаде 2022 года в Пекине

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Сборная РФ становится фаворитом Олимпиады 2022 года в Пекине после отказа игроков НХЛ участвовать в соревнованиях, заявил главный тренер команды Алексей Жамнов.
"Если говорить, что мы уже олимпийские чемпионы, то это спорт. Вспомните финал Игр в Южной Корее с немцами: никто не ожидал, что они выйдут в финал. Это Игры, и может произойти все что угодно", – приводит его слова ТАСС.
Накануне стало известно, что игроки Национальной хоккейной лиги не примут участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В НХЛ объяснили данное решение растущим числом перенесенных матчей регулярного чемпионата на фоне осложнения ситуации с коронавирусом.
Ранее запрет на участие игроков НХЛ в Олимпиаде прокомментировал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. По мнению функционера, российская национальная команда может успешно выступить за счет игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду-2022 в Пекине
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