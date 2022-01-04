Роман Ротенберг стал главным тренером хоккейного клуба СКА

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Глава штаба хоккейного клуба СКА (Санкт-Петербург) Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера команды. Об этом сообщается на официальном сайте ХК.
Прежний глава команды Валерий Брагин, возглавлявший СКА с 2020 года, продолжит работу в клубе, но в должности старшего тренера.
"Клуб благодарит Валерия Брагина за труд на должности главного тренера и за то, что Валерий Николаевич с его большим опытом продолжит помогать штабу и команде", – отмечается в пресс-релизе "армейцев".
Роман Ротенберг в СКА также занимает должности председателя совета директоров, вице-президента и генерального директора.
Ранее стало известно, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Главный тренер российской сборной Алексей Жамнов отметил, что национальная команда в предлагаемых условиях становится фаворитом Игр.
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