Фетисов прокомментировал отмену МЧМ по хоккею

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Отмена молодежного чемпионата мира по хоккею вызвала большое сожаление у болельщиков и самих спортсменов. Об этом рассказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в интервью телеканалу "Звезда".
"Ну, конечно, молодежный чемпионат мира по хоккею – это всегда эмоции, настроение новогоднее, мальчишеские эмоции. У всех большое сожаление. Не только у хоккейных болельщиков, но и у тех, кто просто смотрит эту игру", – подчеркнул Фетисов.
Заслуженный мастер спорта СССР рассказал, что организаторы мероприятия ответственны за здоровье людей.
Ранее Международная федерация хоккея подтвердила отмену молодежного чемпионата мира. Причиной такого решения стали рекомендации медицинской группы турнира по COVID-19 и медицинского комитета IIHF из-за распространения коронавируса и "Омикрон"-штамма.
До этого сборной России по хоккею присудили техническое поражение в матче молодежного чемпионата мира против команды Словакии. Подобное решение было принято после случая заражения коронавирусом в команде. Положительный тест сдал нападающий россиянин Матвей Мичков.
Кроме того, по аналогичной причине была отменена встреча молодежных сборных США и Швейцарии. Техническое поражение тогда присудили американской команде, два игрока которой заболели COVID-19.
Молодежный чемпионат мира по хоккею отменен
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