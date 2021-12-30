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Спорт

01:29

В Федерации хоккея России прокомментировали отмену молодежного чемпионата мира

спорт

Фото: Zuma\TASS/Joel Marklund

Федерация хоккея России оценила решение международной организации IIHF об отмене молодежного чемпионата мира. Об этом сообщается на официальном сайте российской организации.

"ФХР сожалеет о случившемся", – говорится в публикации.

При этом в спортивном ведомстве поддержали заботу организаторов о здоровье участников турнира. По мнению представителей ФХР, данное решение соответствует соблюдению спортивного принципа.

Ранее Международная федерация хоккея официально подтвердила отмену МЧМ. В федерации уточняли, что решение было принято для обеспечения здоровья и безопасности всех участников турнира.

До этого сборной России по хоккею присудили техническое поражение в матче молодежного чемпионата мира против команды Словакии. Подобное решение было принято после случая заражения коронавирусом в команде. Положительный тест сдал нападающий россиян Матвей Мичков.

Кроме того, по аналогичной причине была отменена встреча молодежных сборных США и Швейцарии. Техническое поражение тогда присудили американской команде, два игрока которой заболели COVID-19.

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