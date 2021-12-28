Матч молодежного чемпионата мира по хоккею США – Швейцария отменен из-за COVID-19

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Матч молодежного чемпионата мира по хоккею между США и Швейцарией отменен из-за двух случаев заражения COVID-19 в составе американцев. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации хоккея.

Американской сборной засчитано техническое поражение со счетом 0:1. Команда отправлена на карантин.

2 декабря Федерация конькобежного спорта Японии объявила об отмене финала Гран-при по фигурному катанию в Осаке из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". В турнире среди взрослых представлять Россию должны были одиночники Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Алена Косторная, Майя Хромых и Михаил Коляда.