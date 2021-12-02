Финал Гран-при по фигурному катанию в Осаке отменили из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Финал Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти в японской Осаке, отменили из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом сообщили в Федерации конькобежного спорта Японии.

Соревнование было запланировано на 9–12 декабря. В турнире среди взрослых представлять Россию должны были одиночники Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Алена Косторная, Майя Хромых и Михаил Коляда.

Среди спортивных пар должны были поехать Александр Бойков/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

В финале Гран-при среди юниоров должны были выступить четыре одиночника, пять одиночниц, четыре спортивные пары и три танцевальных дуэта из России.

О появлении нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Специалисты предположили, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом.

Всемирная организация здравоохранения обозначила новую мутацию греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

По последним данным, не менее 23 стран мира сообщили о выявлении у себя случаев инфицирования людей штаммом "Омикрон". Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предположил, что это число продолжит увеличиваться.