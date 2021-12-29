Сборной России присуждено техническое поражение на МЧМ-2022 – СМИ

Матч между Россией и Словакией молодежного чемпионата мира по хоккею, который должен был состояться 30 декабря в 00:30 по московскому времени, отменили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Российской сборной засчитано техническое поражение со счетом 0:1. Данное решение обусловлено случаем заражения коронавирусом в российской команде. Положительный тест сдал нападающий россиян Матвей Мичков.

До этого по той же причине была отменена встреча молодежных сборных США и Швейцарии. Техническое поражение тогда присудили американской команде, два игрока которой заболели COVID-19.

Накануне россияне обыграли команду Швейцарии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира – 2022. Встреча завершилась со счетом 4:2.

