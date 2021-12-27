Россия уступила Швеции в стартовом матче на молодежном чемпионате мира по хоккею

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Молодежная сборная России по хоккею уступила команде Швеции в первом матче группового этапа чемпионата мира. Встреча состоялась в канадском Ред-Дире и завершилась со счетом 3:6.
В российской команде на 37-й минуте матча шайбу забил Федор Свечков, на 45-й и 46-й минутах – Матвей Мичков. В команде победителей шайбы забросили Оскар Оллауссон (6), Симон Эдвинсон (28), Эмиль Андре (35), Александер Хольц (44), Теодор Нидербах (52) и Даниэль Юнгман (60).
С первых минут матча ворота сборной России защищал Ярослав Аскаров. При счете 1:3 после второго периода его заменил Егор Гуськов. В следующем матче российская команда сыграет со сборной Швейцарии, игра состоится во вторник, 28 декабря.
Ранее сообщалось, что россияне проиграли канадцам в контрольном хоккейном матче перед молодежным чемпионатом мира 2022 года. Встреча, состоявшаяся в Эдмонтоне, завершилась со счетом 6:4.
У сборной России на 23-й минуте отличился Никита Чибриков, на 31-й и 60-й – Матвей Мичков, а на 38-й – Александр Пашин. У канадцев шайбы забросили Мэйсон Мактавиш (7, 37), Ридли Грейг (8), Кент Джонсон (13), Лукас Кормье (17) и Коннор Бедард (50).
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