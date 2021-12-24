Молодежная сборная России по хоккею проиграла канадцам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россияне проиграли канадцам в контрольном хоккейном матче перед молодежным чемпионатом мира (МЧМ) 2022 года. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Встреча, состоявшаяся в Эдмонтоне, завершилась со счетом 6:4.

У сборной России на 23-й минуте отличился Никита Чибриков, на 31-й и 60-й – Матвей Мичков, а на 38-й – Александр Пашин. У канадцев шайбы забросили Мэйсон Мактавиш (7, 37), Ридли Грейг (8), Кент Джонсон (13), Лукас Кормье (17) и Коннор Бедард (50).

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею уступила команде Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала. Игра прошла на стадионе в Москве. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу финской команды.

