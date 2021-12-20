Сборная Финляндии по хоккею выиграла Кубок Первого канала

Фото: EPA/TASS/YURI KOCHETKOV
Сборная России по хоккею уступила команде Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Игра прошла на стадионе в Москве. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу финской команды.
За сборную России шайбы забили Артем Минулин (36-я минута) и Вячеслав Войнов (57). В составе победителей отличились Валттери Мереля (19) и Сакари Маннинен (45, 65).
Таким образом, сборная Финляндии одержала победу во всех трех матчах турнира. Команда заняла первое место и выиграла кубок.
В свою очередь, команда России стала второй, победив в трех матчах из четырех.
В частности, россияне выиграли у сборной Швеции. Игра, состоявшаяся 16 декабря на "ЦСКА-Арене" в Москве, окончилась со счетом 1:0.
До этого Россия обыграла Канаду. Встреча завершилась со счетом 4:3. Лучшим игроком матча был признан голкипер сборной России Иван Федотов.
Первый этап Евротура прошел в Финляндии. В рамках турнира победу одержали шведы, победив в трех матчах. При этом россияне смогли выиграть лишь один матч.
Следующие этапы Евротура в Швеции и Чехии состоятся уже в следующем году.
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