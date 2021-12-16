Россияне обыграли шведов в хоккейном матче Кубка Первого канала

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россияне обыграли шведов в хоккейном матче Первого канала – второго этапа Евротура. Игра, состоявшаяся на "ЦСКА-Арене" в Москве, завершилась со счетом 1:0.

На 48-й минуте заброшенной шайбой отличился Вячеслав Войнов.

Следующая встреча сборной России состоится 18 декабря с командой Чехии. Днем ранее пройдет матч между шведами и канадцами.

Ранее россияне в хоккейном матче Кубка Первого канала обыграли канадцев. Игра завершилась со счетом 4:3. Лучшим игроком первой встречи под руководством Алексея Жамнова был признан голкипер сборной России Иван Федотов.

