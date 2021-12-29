Неделю звезд КХЛ в Челябинске перенесли на 2023 год

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло решение о переносе Недели звезд хоккея в Челябинске на 2023 год. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Товарищеский турнир с участием лучших хоккеистов лиги должен был пройти с 8 по 16 января.

"Это решение принято в связи с тем, что в составы команд звездной Недели входит большое число потенциальных участников Олимпиады, а также ухудшением эпидемиологической ситуации в мире", – говорится в заявлении.

В КХЛ пояснили, что организация мероприятия предполагает сложную логистику с прибытием хоккеистов из разных городов и стран, что ставит под угрозу его проведение.

"В таком случае пострадает практически каждая команда, которой предстоит выступить в Пекине", – добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что игроки Национальной хоккейной лиги не примут участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В НХЛ объяснили данное решение растущим числом перенесенных матчей регулярного чемпионата на фоне осложнения ситуации с коронавирусом.