Молодежная сборная России по хоккею обыграла Швейцарию на МЧМ-2022

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Хоккеисты молодежной сборной России выиграли у команды Швейцарии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира – 2022.

Встреча прошла на стадионе в канадском Ред-Дире. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу россиян.

В составе победителей шайбы забили Данила Юров (8-я минута), Дмитрий Злодеев (16), Павел Тютнев (18) и Матвей Мичков (42). При этом за Швейцарию отличились Аттилио Бьяска (19) и Фабиан Рицман (59).

Следующий матч молодежная сборная РФ проведет против Словакии. Игра пройдет 30 декабря в 00:30 по московскому времени.

В стартовом матче сборная России уступила команде Швеции. Встреча состоялась Ред-Дире и завершилась со счетом 3:6.

В российской команде на 37-й минуте матча шайбу забросил Федор Свечков, на 45-й и 46-й минутах – Матвей Мичков. В команде победителей голы забили Оскар Оллауссон (6), Симон Эдвинсон (28), Эмиль Андре (35), Александер Хольц (44), Теодор Нидербах (52) и Даниэль Юнгман (60).