В IIHF подтвердили отмену молодежного чемпионата мира по хоккею

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Молодежный чемпионат мира по хоккею официально отменен. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

"Следуя рекомендациям медицинской группы турнира по COVID-19 и медицинского комитета IIHF, совет федерации решил, что из-за продолжающегося распространения коронавируса и штамма "Омикрон" чемпионат мира будет отменен", – заявляется в материале.

В федерации также уточнили, что решение было принято для обеспечения здоровья и безопасности всех участников турнира.

Ранее сборной России по хоккею присудили техническое поражение в матче молодежного чемпионата мира против команды Словакии. Подобное решение было принято после случая заражения коронавирусом в команде. Положительный тест сдал нападающий россиян Матвей Мичков.

До этого по той же причине была отменена встреча молодежных сборных США и Швейцарии. Техническое поражение тогда присудили американской команде, два игрока которой заболели COVID-19.