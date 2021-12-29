В ФХР подтвердили присуждение сборной РФ технического поражения в матче МЧМ

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Сборной России по хоккею присудили техническое поражение в матче молодежного чемпионата мира против команды Словакии. Информацию об этом подтвердили в Федерации хоккея России (ФХР).

Как передает РИА Новости, в данный момент ФХР ждет официальных данных от Международной федерации хоккея (IIHF).

Как сообщалось ранее, российской сборной засчитано техническое поражение со счетом 0:1. Данное решение обусловлено случаем заражения коронавирусом в команде. Положительный тест сдал нападающий россиян Матвей Мичков.

До этого по той же причине была отменена встреча молодежных сборных США и Швейцарии. Техническое поражение тогда присудили американской команде, два игрока которой заболели COVID-19.

Ранее россияне обыграли команду Швейцарии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира – 2022. Встреча завершилась со счетом 4:2.