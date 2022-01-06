В Москве выявили 2 357 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве за последние сутки выявили 2 357 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Оперштабе.

За сутки госпитализированы 724 человека, скончались 67 пациентов. Искусственная вентиляция легких требуется 525 пациентам с диагностированным коронавирусом.

Также за последние сутки в Москве выздоровели 2 238 человек. Всего по столице коронавирусную инфекцию перенесли 1 882 737 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 15 316 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В том числе выявлено активно 1 630 (10,6%) эпизода заболевания без клинических проявлений.

Наименьшие темпы прироста подтверждены в Чукотском автономном округе и Республике Тыва – 0 и 0,03% соответственно.

