Иммунолог допустил сокращение срока ревакцинации из-за "Омикрона"

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Из-за распространения нового штамма "Омикрон" сроки ревакцинации нужно пересмотреть – сократить с полугода до четырех месяцев, считает иммунолог Николай Крючков.

"Омикрон"-штамм коронавируса уже пришел в Россию. <...> С учетом того, что мы знаем о темпе распространения "Омикрона" и его влиянии на организм, лучше всего повторно получить прививку во временном окне до четырех месяцев", – сказал специалист в интервью радио Sputnik.

По словам Крючкова, скорее всего, людей, у которых уровень антител, достаточный для защиты от "Омикрона", сохраняется до 9–12 месяцев, не существует.

Иммунолог считает, что среднестатистический взрослый человек может пройти ревакцинацию препаратом "Спутник Лайт", а пожилые люди – "Спутником V", поскольку им нужна более надежная защита.

"При отсутствии противопоказаний из того, что есть сейчас в России, я рекомендую препарат "Спутник Лайт". Однократная инъекция даст лучший результат для большинства. Для людей пожилых или с хроническими заболеваниями я рекомендую две инъекции препарата "Спутник V". Это моя личная рекомендация", – подчеркнул он.

Крючков также отметил, что к концу текущего года "Омикрон" может стать доминирующим в Москве и Санкт-Петербурге.

Исследования "Омикрона" показывают, что он не является более опасным, чем "Дельта", однако способен гораздо быстрее распространяться в популяции. Об этом ранее сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, распространение "Омикрон"-штамма может привести к значительному росту числа заболевших, причем в первую очередь это касается невакцинированных граждан.