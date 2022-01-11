Собянин заявил о мобилизации системы здравоохранения в Москве из-за штамма "Омикрон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва выделит дополнительные койки для больных COVID-19 на фоне распространения штамма коронавируса "Омикрон". Об этом заявил Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

"Необходимо мобилизовать дополнительный коечный фонд, мобилизовать систему здравоохранения, усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора и, конечно, привлекать население для вакцинации", – сказал мэр.

По его словам, подобные меры уже неоднократно отработаны за время пандемии, однако в нынешних условиях они приобретают особую важность.

До этого Собянин сообщил, что рост заболеваемости COVID-19 ожидается в столице в течение 7–10 дней. По словам градоначальника, эта волна коронавируса может оказаться для Москвы наиболее тяжелой с начала пандемии.

