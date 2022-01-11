Собянин заявил о мобилизации системы здравоохранения в Москве из-за штамма "Омикрон"

17:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москва выделит дополнительные койки для больных COVID-19 на фоне распространения штамма коронавируса "Омикрон". Об этом заявил Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
"Необходимо мобилизовать дополнительный коечный фонд, мобилизовать систему здравоохранения, усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора и, конечно, привлекать население для вакцинации", – сказал мэр.
По его словам, подобные меры уже неоднократно отработаны за время пандемии, однако в нынешних условиях они приобретают особую важность.
До этого Собянин сообщил, что рост заболеваемости COVID-19 ожидается в столице в течение 7–10 дней. По словам градоначальника, эта волна коронавируса может оказаться для Москвы наиболее тяжелой с начала пандемии.
Рост заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается в течение 7–10 дней – Собянин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: