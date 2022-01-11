Собянин сообщил о значительном количестве заболевших "Омикроном" в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сергей Собянин сообщил о распространении "Омикрон"-штамма коронавируса в Москве. Об этом он рассказал на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

"Мы смотрим, что происходит в соседних государствах, больших городах. Мы наблюдаем там взрывной рост заболеваемости на фоне нового штамма "Омикрон". В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом "Омикрон". И это количество, этот процент достаточно быстро нарастает", – сказал мэр.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил о возможном начале пятой волны коронавируса в России в конце января – начале февраля. По его словам, на этот раз количество зараженных может превысить прошлые максимумы.

В свою очередь, замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что в РФ в конце января – начале февраля ожидается подъем заболеваемости "Омикрон"-штаммом коронавируса. Эксперт напомнил, что в России данная мутация уже обнаружена, и, по словам Логунова, штамм распространяется быстро. При этом количество госпитализаций снизилось.

