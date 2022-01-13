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Общество

12:51

Сбербанк отправит половину сотрудников на удаленку

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сбербанк с 17 января переводит на удаленку половину своих сотрудников. Об этом заявил глава банка Герман Греф в ходе Гайдаровского форума.

"Мы с понедельника отправляем 50% на удаленку и все совещания переводим на виртуальный режим", – отметил глава Сбербанка, слова которого приводит ТАСС.

Ранее заслуженный врач России, эпидемиолог Геннадий Онищенко рекомендовал работодателям перевести сотрудников на удаленку. Специалист подчеркнул, что такая мера поможет в борьбе с распространением "Омикрон"-штамма.

При этом перевод сотрудников на такой формат работы, по его словам, не означает локдаун.

Онищенко также призвал граждан оставаться дома при любом недомогании. При этом работодатели должны идти навстречу подобным инициативам работников.

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