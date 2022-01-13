Онищенко порекомендовал работодателям перевести сотрудников на удаленку

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Работодателям стоит начать переводить сотрудников на удаленную работу, заявил заслуженный врач России, эпидемиолог Геннадий Онищенко. Об этом сообщает РИА Новости.
"Работодатели должны понимать сегодня, что это нужно делать", – заявил Онищенко.
Специалист подчеркнул, что такая мера поможет в борьбе с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон". При этом перевод сотрудников на удаленку, по его словам, не означает локдаун.
Онищенко также призвал граждан оставаться дома при любом недомогании. При этом работодатели должны идти навстречу подобным инициативам работников.
"Такая гибкая схема, если она будет еще подкреплена каким-то распорядительным актом, то это будет вообще идеально", – заключил врач.
Ранее Онищенко объяснил, почему в России заболеваемость коронавирусом ниже, чем в США. Эксперт напомнил, что американцы раньше вышли на работу после новогодних праздников.
Накануне в РФ подтвердили 17 946 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 10 702 150 случаев коронавируса.
Эксперт рассказал, насколько длинной может быть волна "Омикрона"
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