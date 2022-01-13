Онищенко объяснил низкую по сравнению с США заболеваемость коронавирусом в России

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Заслуженный врач России, эпидемиолог Геннадий Онищенко объяснил, почему в России заболеваемость коронавирусом ниже, чем в США. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Накануне в РФ подтвердили 17 946 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 10 702 150 случаев коронавируса.
В свою очередь, в США во вторник, 11 января, выявили свыше 1,13 миллиона случаев заражения коронавирусом. По информации СМИ, этот показатель стал новым мировым антирекордом.
"Заболеваемость, конечно, ниже, чем в Европе и США, но не такая, какая есть в статистике, потому что, естественно, особенность этого заболевания отличается от той, что была", – подчеркнул Онищенко.
Специалист считает, что в начале пандемии некоторые заболевшие COVID-19 не имели выраженной клинической картины. При этом новый штамм вируса "Омикрон" вызывает более щадящее течение болезни при повышенной заразности.
Онищенко выразил мнение, что "Омикрон" пришел раньше в США, а праздники там закончились уже 2 января. Таким образом, американцы раньше вышли на работу и подверглись заражениям.
"У нас есть фора, мы только вышли на работу, своевременное поручение дано – разработать меры. Если мы сейчас сделаем так, что у нас коллективный иммунитет не 63% будет, а мы доведем его хотя бы до 70%, убедив нацию прививаться и ревакцинироваться, то это снизит", – считает врач.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в России выявлено 698 случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон". По ее словам, наибольшее число заразившихся зафиксировано в столичном регионе.
Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
По данным ВОЗ, наибольшему риску при заражении штаммом коронавируса "Омикрон" подвержены пожилые люди, лица с сопутствующими заболеваниями, а также те, кто не прошел вакцинацию от COVID-19.
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