В США зафиксировали свыше 1,13 млн случаев коронавируса за сутки – СМИ

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Свыше 1,13 миллиона случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в США. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации СМИ, этот показатель стал новым мировым антирекордом.

Агентство отмечает, что на данный момент статистику по заболеваемости опубликовали еще не все штаты страны. Таким образом, окончательная цифра может оказаться еще выше.

Предыдущий антирекорд по заболеваемости был отмечен 4 января. Тогда в США за сутки подтвердили более 1 миллиона случаев коронавируса.

Накануне в России выявили 15 830 новых случаев коронавируса. При этом в 2 238 из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 10 666 679 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован на Чукотке, в Республике Тыва, Ненецком автономном округе и Калмыкии.