Иммунолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 предположил, что пандемия коронавируса может закончиться через три года.
По данным Оперштаба на 10 января, в России за сутки зафиксировали 15 830 новых случаев коронавируса. Из них на Москву пришлось 2 778 пациентов, на Московскую область – 1 197, на Санкт-Петербург – 1 419. С начала пандемии в РФ было зарегистрировано 10 666 679 случаев коронавирусной инфекции.
По словам Крючкова, ситуация с COVID-19 в мире несколько стабилизируется в середине 2022 года. Однако говорить о приближении окончания пандемии пока рано, считает эксперт.
Иммунолог также указал, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции будет во многом зависеть от предпринимаемых человечеством мер.
"Все зависит от наших действий, но пандемия, думаю, еще будет года три тянуться. Если ничего не делать, то периодически будут резкие новые волны заболеваемости и смертности. Будут уже более редкие эпизоды. Но они тоже унесут какое-то количество жизней в том числе", – заключил Крючков.
Ранее руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что в России после новогодних праздников может вырасти заболеваемость COVID-19. По словам специалиста, такая возможность существует на фоне распространения штамма "Омикрон".
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