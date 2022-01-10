В ВОЗ исключили появление "Дельтакрон"-штамма

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Всемирная организация здравоохранения исключает вероятность появления нового гибридного штамма "Дельтакрон", сообщила глава технической группы ВОЗ Мария ван Керкхове в своем Twitter.
По ее словам, комбинации штаммов коронавируса до сих пор не наблюдались. Она считает, что открытие киприотских ученых может быть вызвано загрязнением образца или генетическим секвенированием. Не исключено, что это и привело к лабораторной ошибке.
Ранее на Кипре обнаружили новый вариант коронавируса. Речь идет о гибриде штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон", который сочетает в себе мутации этих вариантов. Ученые дали ему название "Дельтакрон".
После этого руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что говорить о свойствах "Дельтакрона" пока преждевременно.
По словам эксперта, это могло произойти при несоблюдении ряда правил работы в лаборатории или при проведении анализа неопытным сотрудником. Хафизов подчеркнул, что для точного вывода происхождения "Дельтакрона" необходимо разобраться в ситуации.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, в свою очередь, заявил, что считать новую разновидность инфекции неким смешанным вариантом двух штаммов нельзя. При этом, по его словам, в новом варианте не было обнаружено опасных участков "индийского" штамма.
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