Научную долину МГУ откроют в Москве в Татьянин день

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Корпуса "Ломоносов" и "Междисциплинарный" Научной долины МГУ откроют в Москве в Татьянин день, 25 января, заявил ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Завтра большое событие в Московском университете. Мы покажем всему миру нашу долину, наш инновационно-технологический центр. <...> Завтра мы открываем два закончивших строительство корпуса – "Ломоносов" и "Междисциплинарный", – сказал он.

Садовничий отметил, что всего на территории в 17 гектаров построят девять кампусов по 80 тысяч квадратных метров каждый. По словам ректора МГУ, к настоящему моменту уже порядка 800 компаний выразили желание работать в долине.

Ранее глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов сообщал, что в 10-этажном здании кластера "Ломоносов" общей площадью 65 тысяч квадратных метров расположатся офисы, лаборатории, центры сертификации и испытаний, центры для осуществления научно-технологической и внедренческой деятельности, а также выставочные пространства.

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