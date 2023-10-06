Московская фирма увеличила выпуск батончиков мюсли на 15%

Фото: пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы

Московская компания повысила производительность выпуска батончиков мюсли на 15% – с 121 до 139 штук в минуту. Об этом со ссылкой на департамент экономической политики и развития сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В компании обучили методике бережливого производства 13 сотрудников, а также подготовили 2 тренеров. Благодаря оптимизации процесса изготовления батончиков удалось уменьшить простои на 75 минут в смену. Также в фирме ввели премии в зависимости от выполнения плана работ, уточняют в департаменте.

В итоге благодаря нацпроекту "Производительность труда" время производства 8 паллет по 7 334 батончика мюсли сократилось с 709 до 553 минут. Фирма с 2014 года производит не только батончики и мюсли, но и каши быстрого приготовления, напоминают в ведомстве.

Протеиновые батончики и печенья стали настолько популярны, что их можно купить абсолютно в любом продуктовом магазине, аптеке и даже на АЗС. Полезным свойством такой продукции является отсутствие сахара в составе, несмотря на вкусовые свойства.

Однако обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, что иногда фирмы добавляют сахар в эту продукцию. Поэтому нужно внимательно смотреть на состав продукта.

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