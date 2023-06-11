Протеин, печенье и шоколад: как организовать правильные перекусы днем

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как можно легко организовать "правильные перекусы" в течение дня.



Помню времена, когда магазины с вывеской "спортивное питание" ясно давали понять посетителю: все, что в магазине продается, можно использовать только тем людям, которые занимаются исключительно спортом. И действительно от такого количества банок и разных названий создавалось впечатление, что покупать эти добавки можно только по рецепту врача.

Сейчас же отрасль спортивного питания давно сориентирована не только на спортсменов, но и на тех, кто просто регулярно, умеренно тренируется. Также на людей, у которых вообще нет систематических нагрузок, старшее поколение и даже на детей.

Именно благодаря таким производителям у потребителей появилось много альтернатив при выборе так называемых правильных перекусов. Даже если человек не тренируется, это позволяет контролировать вес тела, отказаться от вредных продуктов и наладить режим питания в целом. Сегодня я расскажу о самых популярных видах спортивного питания, которое можно применять всем без исключения.



Протеин

Обычно, когда мы слышим слово протеин, сразу возникает образ качка, которой интенсивно занимается в тренажерном зале. Отчасти эта ассоциация правильная. Так как именно благодаря протеину качки помогают восстанавливаться мышцам после тяжелых занятий. Но это не значит, что его можно употреблять только тем, кто качается.

Все потому, что протеин – это концентрат белка (чаще из молочной сыворотки) без углеводов и жиров. Его задача – быстро усваиваться, давая организму строительный материал для мышц. Если мы говорим о людях, которые занимаются не так интенсивно, или тех, кто не тренируется вообще, эта добавка может стать отличной альтернативой перекусу в ситуации, когда нет возможность поесть. Почему? Все просто!

Как правило, перекус – это что-то вредное, чаще с большим содержанием углеводов (пицца, торты, печенье, фастфуд). Такие продукты несут в себе много ненужных калорий, что, естественно, может сказываться на наборе лишнего веса. Если же вы возьмете мерную ложку протеина (она есть в каждой банке), смешаете с молоком или водой, то получите вкусный и полезный напиток. Он не принесет вреда фигуре и даст чувство насыщения на пару часов. Особенно актуальны такие перекусы для людей с избытком веса тела, так как в протеине вообще нет вредных калорий.

Правда, нужно понимать, что его можно использовать только в качестве дополнения к обычным приемам пищи, но никак не заменять их. Более того, на основе протеина существуют сотни рецептов разных блюд, что позволяет делать их полезнее. Например, протеиновые блины или оладушки. Важной особенностью протеина является и то, что эту добавку можно давать детям. На ее основе легко готовить великолепные коктейли с добавление фруктов. Но порцию самого порошка лучше уменьшить в два раза, так как избыток белка может нагружать почки.



Батончики и печенье

Настоящую революцию в индустрии правильных перекусов свершили так называемые протеиновые печенья и батончики. Они стали настолько популярны, что их можно купить абсолютно в любом продуктовом магазине, аптеке и даже на АЗС. Секретом такой продукции является отсутствие сахара в составе. При этом батончики и печенье обладают великолепными вкусовыми свойствами.

Однако здесь тоже есть "но". Производителей таких товаров много, и есть фирмы, которые все-таки добавляют сахар в качестве ингредиента, а это значит, что вы будете получать вредные углеводы. Чтобы этого избежать, внимательно ознакомьтесь с составом продукта. Но по опыту скажу, что батончики с сахаром стоят дешевле, чем аналогичная продукция без него. Берете батончик или печенье на работу. И между приемами пищи делаете перекус с вашим любимым напитком, желательно тоже без сахара.



Шоколад

Да, вы не ослышались. В качестве перекуса может быть даже шоколад, но не простой, а протеиновый! Особенностью такого продукта является отсутствие сахара и, как правило, большое содержание орехов. Это делает его полезнее, так как орехи – полезные жиры. Более того, такой перекус дает отличное чувство насыщения, что позволяет дольше не испытывать голод. Это особенно актуально, когда вы чисто физически не можете поесть несколько часов подряд. Однако не стоит употреблять плитку целиком, достаточно съесть пару квадратиков.



Мюсли

А вот к батончикам мюсли нужно отнестись с осторожностью, так как, помимо злаков, в них часто добавляют сухофрукты. В том числе изюм или виноград, которые сами по себе очень сладкие. Еще в них используют сахарный сироп, как "клей" для ингредиентов. Да, пользы в таком перекусе много, но и калорий немало. Если вы хотите именно мюсли, то лучше их использовать на завтрак либо в период, когда действительно нет возможности поесть длительное время.

Если проанализировать все вышесказанное, несложно сделать вывод, что питаться правильно стало гораздо проще, чем даже десять лет назад. А значит, вам будет легче следить за фигурой.

