Московский производитель начал выпуск шоколадных десертов без глютена

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичное предприятие "Другой хлеб", выпускающее полезную выпечку, начал производить безглютеновые шоколадные десерты. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, 20% выручки от продаж будет поступать в благотворительный фонд.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что московские производители хлебобулочных товаров следуют актуальным тенденциям, расширяют ассортимент и предлагают новые виды изделий без глютена, сахара и пшеничной муки. Вместе с этим они уделяют внимание благотворительным проектам, уточнил он.

"Так, московская компания по выпуску полезной выпечки при поддержке благотворительного фонда помощи детям с ограниченными возможностями здоровья разработала специальные шоколадные безглютеновые десерты для детей и приступила к их производству", – заявил Овчинский.

Он добавил, что до конца года компания намерена выпустить свыше 3 тысяч таких изделий. В составе десерта нет яиц, сахара и молока. В этой связи употреблять его могут дети с раннего возраста. Новинка понравится и более старшим гражданам, которые следуют диетам и принципам здорового питания.

"Другой хлеб" осуществляет деятельность в Москве с 2019 года. Компания представляет широкий ассортимент бельгийских вафель, хлеба, макарон для диетического питания. При производстве полностью исключен контакт с продуктами, в состав которых входит глютен.

Ранее стало известно, что оборот столичных предприятий, работающих в сфере производства пищевых товаров, в первые пять месяцев этого года увеличился на 12,6%. По итогу он достиг 243,1 миллиарда рублей, уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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