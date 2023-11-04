Сайты выставки-форума "Россия" подверглись массированной хакерской атаке

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Сайты Международной выставки-форума "Россия" подверглись массированной хакерской атаке, заявили в пресс-службе АНО "Дирекция выставки достижений "Россия".

"Сайты Международной выставки-форума Россия, которая открывается сегодня (4 ноября. – Прим. ред.) на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке емкостью не менее 0,5 Tb/s. Она была осуществлена посредством подконтрольной botnet-сети, расположенной на территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других недружественных стран", – передает РИА Новости.

Хакеры смогли нарушить корректную и стабильную работу порталов russia.ru, api.russia.ru, api.games.russia.ru, api.lk.russia.ru, api.lkd.russia.ru и api.lku.russia.ru.

В пресс-службе выставки заявили, что несмотря на попытки недружественных стран помешать работе сайтов, от москвичей и жителей российских регионов все равно наблюдается колоссальный интерес к мероприятию.

Выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. По словам Сергея Собянина, выставка состоится на 67 объектах ВДНХ. Кроме того, будет задействовано 265 тысяч "квадратов".

Градоначальник уточнил, что на выставке посетителям представят интерактивное пространство, где можно будет увидеть, как с каждым годом меняется столицы. На стенде города также можно будет увидеть новые тенденции, которые Москва задает, в частности, в экологии и здравоохранении.

Множество экскурсий проведут на международной выставке "Россия"