Три компании из Москвы присоединились к нацпроекту "Производительность труда"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные власти в рамках "Дня производительности труда и наставничества" подписали с тремя московскими компаниями соглашение об участии в национальном проекте "Производительность труда". Об этом сообщила руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

"В рамках соглашений компаниям будет оказана поддержка в повышении эффективности производственных процессов и обучении сотрудников практикам бережливого производства. Это позволит предприятиям снизить затраты на производство и себестоимость продукции, оптимизировать загрузку персонала и повысить конкурентоспособность", – цитирует ее пресс-служба ведомства.

Новыми участниками проекта стали инновационная компания АО "Зеленоградский нанотехнологический центр", производитель трикотажной одежды ООО "Глен" и крупная лифтовая компания полного цикла АО "Мослифт".

Проект "Производительность труда" реализуют в Москве с 2022 года. Благодаря участию в нем компании могут увеличить объем выпускаемой продукции и сократить производственные издержки без дополнительных затрат.

До конца 2024 года участие в проекте сможет принять 441 московское предприятие.

Ранее стало известно, что всего к проекту присоединились более 220 столичных компаний. Половина из них завершили активную фазу и увидели реальные положительные эффекты. Благодаря поддержке проекта более четырех тысяч российских предприятий увеличили прибыль на 318 миллиардов рублей.



"Деньги 24": московские предприятия участвуют в проекте по повышению производительности