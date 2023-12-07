Более 220 московских компаний присоединились к нацпроекту "Производительность труда"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 220 столичных компаний присоединились к нацпроекту "Производительность труда". Об этом рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов в рамках своего выступления на форуме "День производительности труда и наставничества".

Нацпроект реализуется в городе с начала прошлого года. До конца следующего года в нем сможет принять участие 441 предприятие.

"Уже 220 московских компаний с совокупной выручкой свыше триллиона рублей подписали соглашения с городом для получения мер адресной поддержки в рамках национального проекта. Половина из них завершили активную фазу и увидели реальные положительные эффекты", – подчеркнул он.

Ефимов обратил внимание, что в нынешних условиях производительность труда является ключевым фактором развития экономики.

На мероприятии также выступил глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Он указал на высокую эффективность нацпроекта.

"Благодаря его поддержке более четырех тысяч предприятий увеличили прибыль на 318 миллиардов рублей. Это почти в 10 раз больше, чем бюджет нацпроекта", – отметил он.

Министр подчеркнул, что проект позволяет поддерживать экономику в условиях существующих ограничений на рынке труда. Так, потребность в кадрах была снижена на 100 тысяч человек, уточнил он. По его словам, если программа продолжит действовать, то к 2030 году в России перекроется более 10% кадрового дефицита.

В рамках форума также огласили результаты конкурса "Лучшие практики наставничества". Победителями стали:

ООО "Рассказовский свиноводческий комплекс" в номинации "Прорывные технологии производительности труда";

ООО "Воронежсельмаш" в номинации "Цифровые инновации на предприятии";

ООО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в номинации "Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда";

ГАПОУ "Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства" в номинации "Наставничество в социальной сфере".

Кроме того, в число победителей и финалистов вошли две московские компании – ГУП "Мосгортранс" и ООО "Айкрафт".

Ефимов подчеркнул, что наставничество является эффективным инструментом развития работников, поскольку предполагает передачу опыта и знаний профессионалов начинающим специалистам.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что выручка предприятий обрабатывающей промышленности столицы увеличилась на 37% за три года. Это на 12% больше, чем в среднем по РФ, отметил градоначальник.

Также, по его словам, в столице сформировали благоприятный инвестиционный климат для развития производств. Промышленникам доступны свыше 20 системных мер поддержки.



Москвичам рассказали об экономическом эффекте нацпроекта "Производительность труда"