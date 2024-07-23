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Новости

23 июля, 07:30

Общество

Метеорологи прокомментировали погодные скачки в мае – июле 2024 года

Метеорологи прокомментировали погодные скачки в мае – июле 2024 года

Жители ЖК на юго-востоке Москвы сообщили о рейдерском захвате

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Новости регионов: в МАК установили причины крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

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Энтомолог рассказал, почему в России появляются новые виды насекомых и заболеваний

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Новости часа: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года

Синоптик спрогнозировал 3–10 мм осадков в Москве 22 июля

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в столице 23 июля

Три недели июльского зноя в Москве, июньские тропические ливни и майский снегопад на День победы – синоптики утверждают, что подобные катаклизмы и аномалии в России будут происходить чаще. Это будет происходить из-за глобального потепления.

Если 2023 год признали самым теплым за всю историю метеонаблюдений, то половина 2024 года уже побила все рекорды. Будет ли польза от таких погодных изменений?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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