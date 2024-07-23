Метеорологи прокомментировали погодные скачки в мае – июле 2024 года

Три недели июльского зноя в Москве, июньские тропические ливни и майский снегопад на День победы – синоптики утверждают, что подобные катаклизмы и аномалии в России будут происходить чаще. Это будет происходить из-за глобального потепления.

Если 2023 год признали самым теплым за всю историю метеонаблюдений, то половина 2024 года уже побила все рекорды. Будет ли польза от таких погодных изменений?

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