Прием заявок на участие в короткометражных фильмах стартовал в Москве

В Москве стартовал сбор заявок на получение ролей в короткометражных фильмах о любви, добрых делах и успехе. Конкурс "От идеи до премьеры" столичное правительство запустило в рамках проекта "Москва – город кино".

На кастинге претендентам нужно будет показать свои таланты и творческие возможности, сыграв эпизод из любимого фильма или отрывок из книги. Специальная актерская подготовка не требуется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.