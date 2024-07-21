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21 июля, 09:30

Культура

Прием заявок на участие в короткометражных фильмах стартовал в Москве

Прием заявок на участие в короткометражных фильмах стартовал в Москве

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В Москве стартовал сбор заявок на получение ролей в короткометражных фильмах о любви, добрых делах и успехе. Конкурс "От идеи до премьеры" столичное правительство запустило в рамках проекта "Москва – город кино".

На кастинге претендентам нужно будет показать свои таланты и творческие возможности, сыграв эпизод из любимого фильма или отрывок из книги. Специальная актерская подготовка не требуется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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