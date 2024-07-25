Дождь и гроза ожидаются в Москве 25 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность, дождь и гроза ожидаются в Москве и Подмосковье 25 июля, передает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 24 до 26 градусов, в области – от 22 до 27 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

В Москве и Подмосковье был введен желтый уровень погодной опасности. Период предупреждения – с 09:00 25 июля до 21:00 25 июля.

Из-за приближающейся непогоды все городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. На столичных улицах организовано дежурство бригад и техники Мосводостока. К работе дополнительно привлекли перекачивающую технику дорожных служб и инженерных компаний.