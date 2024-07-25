Локальные грозы ожидаются в Москве 25 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Прохождение холодного атмосферного фронта с кратковременными дождями и локальными грозами ожидается в Москве 25 июля. Об этом RT заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, 26 июля с ростом атмосферного давления облаков будет меньше, дожди уже не ожидаются. Температура днем достигнет 23–25 градусов. В субботу, 27 июля, свое влияние на погоду региона усилит антициклон, будет солнечно и без осадков. Днем воздух прогреется до 25–27 градусов, что примерно на 2–3 градуса выше, чем должно быть в эти дни месяца, указал Леус.

Эксперт отметил, что самым теплым днем этого периода станет 28 июля, когда температура воздуха днем достигнет 26–28 градусов. Однако во второй половине воскресенья на погоде скажется влияние приближающегося холодного атмосферного фронта, который принесет в регион дожди и похолодание. В понедельник, 29 июля, дневная температура будет в пределах 23–25 градусов.

Ранее Дептранс призвал москвичей 25 июля пользоваться метро для передвижения по городу из-за прогнозируемого дождя с грозой и сильным ветром. Вечером движение транспорта может быть затруднено в центре города, на ТТК, МКАД, вылетных магистралях в сторону области. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Также в связи с непогодой в Москве и Подмосковье введен желтый уровень опасности. Предупреждение действует до 21:00 25 июля.